Rustig herfstweer met zon, wolken en in het weekend een buitje

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende dagen wordt het rustig herfstweer. Het is overwegend bewolkt met hier en daar wat zon. Het blijft ook grotendeels droog.

Vrijdag is er veel bewolking, maar daar schijnt af en toe de zon doorheen. De temperatuur stijgt naar 17 graden, wat aangenaam herfstweer oplevert. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig. In de avond is er kans op mist bij 11 graden.

Zaterdag blijft overwegend bewolkt met af en toe opklaringen. De temperatuur schommelt rond 16 graden, met een frisse wind uit het noordwesten. Lokaal kan een lichte bui vallen, maar veel is dit niet. Tegen de avond klaart het iets op.

Zondag start bewolkt maar droog, met af en toe een glimp van de zon. De temperatuur ligt rond de 16 graden en de wind draait naar het westen. Later op de dag kan er wat lichte regen vallen. ’s Nachts blijft het zacht, met minima rond 11 graden.

Begin volgende week zijn er zonnige perioden. De maximumtemperaturen liggen iets lager bij 14 à 15 graden.