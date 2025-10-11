Russissche jachtbommenwerper ‘landt’ aan Gotenburgweg: “Het gaat een blikvanger worden”

Foto: Ruben Huisman / DuoFocus

Met een grote kraanmachine is zaterdagmiddag een oude Russische jachtbommenwerper op het terrein van een metaalbedrijf aan de Gotenburgweg geplaatst. De straaljager gaat gebruikt worden als blikvanger.

De straaljager is niet geplaatst vanwege marketingdoeleinden, maar puur uit passie, zo laten de eigenaren van het metaalbedrijf weten. De eigenaren gaan zelf graag naar vliegshows en merkten dat kinderen en omstanders het altijd ontzettend mooi vinden om zulke toestellen te bekijken. Onlangs ontstond de mogelijkheid om een vliegtuig aan te kopen. Zij hebben het op hun eigen terrein geplaatst, zodat geïnteresseerden zo’n toestel van dichtbij kunnen bekijken. De eigenaren hopen hun passie met het toestel te delen met anderen.

Het betreft een Sukhoi Su-22M4, een Russisch aanvalsvliegtuig dat indertijd dienst deed in de voormalige DDR. Tegenwoordig wordt dit type toestel vrijwel niet meer gebruikt, al heeft de Poolse luchtmacht er nog een aantal in dienst voor training. De eigenaren van het Groningse bedrijf kochten de Su-22M4 in Limburg. Per vrachtwagen is het toestel naar Groningen gebracht, waarbij de vleugels tijdelijk werden verwijderd om het transport mogelijk te maken. Aan de Gotenburgweg is het vliegtuig met de kraanmachine op zijn plek getakeld. De vleugels zijn zaterdag, nadat het vliegtuig was geplaatst, weer gemonteerd.