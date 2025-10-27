Russische hackers publiceren gestolen personeelsgegevens van afvalverwerker Omrin

Foto: Ellen Beck

Persoonlijke gegevens van medewerkers van afvalverwerker Omrin zijn gepubliceerd op het darkweb. De hackersgroep Qilin, die waarschijnlijk een Russische achtergrond heeft, heeft de verantwoordelijkheid voor de hack opgeëist, zo stellen de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân.

Het zou gaan om onder meer om salarislijsten, woonadressen en kopieën van identiteitsbewijzen van personeel. De gegevens werden buitgemaakt bij een cyberaanval van eerder deze maand, waarbij computersystemen werd vergrendeld met ransomware.

De hackersgroep Qilin zou de naam van Omrin inmiddels hebben toegevoegd aan hun zogenoemde leksite, waar de afpersers bewijs tonen van buitgemaakte informatie. Daarmee proberen ze druk uit te oefenen op het bedrijf om losgeld te betalen. Als een slachtoffer weigert, publiceren de hackers vaak delen van de gestolen data om die dreiging kracht bij te zetten.

Omrin heeft nog niet gereageerd op de recente publicatie van de gegevens. Het bedrijf zei eerder dat er een onderzoek loopt naar de omvang van het datalek. De afvalinzameling in Friesland en Groningen gaat ondertussen wel gewoon door. Of ook persoongegevens van inwoners van onze gemeente zijn gelekt is niet duidelijk. Omrin is in onze gemeente alleen verantwoordelijk voor de verwerking van het afval. Inwoners krijgen niet zelf te maken met het bedrijf, omdat de gemeente het afval zelf inzamelt.