Ruim 90 huizen in gemeente Groningen open tijdens NVM Open Huizen Dag

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

In de gemeente Groningen konden zaterdag 93 woningen bezocht worden tijdens de NVM Open Huizen Dag. Landelijk deden ruim 8.400 huizen mee aan het evenement, goed voor zo’n 45.000 kijkers.

De belangstelling was groot, al lag het aantal bezoekers per woning iets lager dan in het voorjaar. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) kwam dat vooral door het onstuimige herfstweer. Gemiddeld bezochten zo’n vijf mensen per woning een huis.

Met een gemiddelde vraagprijs van €497.000 ligt Groningen iets onder het landelijke gemiddelde van €630.000. “Er is merkbaar meer beweging op de woningmarkt,” zegt Benedikte Zijlstra, makelaar en bestuurslid van NVM Wonen. “Meer mensen durven hun huis te verkopen, en er is meer keuze voor kopers.”

Makelaars zagen zaterdag vooral gerichte bezoekers. Veel stellen kwamen bewust een paar huizen bekijken om hun keuzes te verfijnen. “Dat is precies waar de Open Huizen Dag voor bedoeld is,” aldus Zijlstra.

De volgende NVM Open Huizen Dag vindt plaats op zaterdag 28 maart 2026.