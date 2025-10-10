RUG stelt besluit over fusie faculteiten uit, universiteitsbestuur wil eerst weer praten met betrokkenen

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) stelt het besluit over de fusie van faculteiten voorlopig uit. Dat meldt DvhN. Het College van Bestuur wil eerst opnieuw met medewerkers en studenten in gesprek over hun zorgen.

De RUG moet de komende jaren miljoenen euro’s bezuinigen door landelijke plannen van het kabinet. Eerder dit jaar kwam het College van Bestuur met het idee om de universiteit anders in te richten. Daarbij zouden meerdere kleinere faculteiten kunnen worden samengevoegd tot grotere eenheden. Zo’n fusie zou volgens de bestuurders op termijn geld kunnen besparen.

Oud-rector magnificus Arthur Mol van Wageningen University & Research deed onderzoek naar dit plan. In september presenteerde hij zijn advies. Hij stelde voor om het aantal faculteiten terug te brengen van elf naar zes. Vooral de sociale en geesteswetenschappen zouden daarbij worden samengevoegd tot vier zogenoemde SSH-faculteiten. Volgens Mol zou de universiteit hierdoor op de lange termijn efficiënter kunnen werken en sneller kunnen reageren op veranderingen.

Toch is er veel kritiek vanuit de medezeggenschapsraden. Zij vinden dat hun bezwaren onvoldoende zijn meegenomen in het onderzoek van Mol. Ook maken zij zich zorgen dat studenten in een te grote en onpersoonlijke organisatie terechtkomen, waardoor de kwaliteit van het onderwijs kan verslechteren.

Het College van Bestuur had eigenlijk begin oktober een besluit willen nemen, maar dat gebeurt nu nog niet. In een brief aan de Universiteitsraad en de faculteitsraden schrijft het bestuur dat het eerst opnieuw met alle betrokkenen wil overleggen. De universiteit verwacht pas in het voorjaar van 2026 een definitief besluit te nemen over de nieuwe inrichting van de faculteiten.