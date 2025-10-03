RUG-onderzoeker Aranka Ballering gekozen tot Wetenschapstalent 2025

Aranka Ballering - Foto via UMCG

Aranka Ballering, onderzoeker aan het UMC Groningen, is door wetenschapstijdschrift New Scientist uitgeroepen tot Wetenschapstalent 2025. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende onderzoek naar verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg.

De prijs wordt sinds 2016 jaarlijks uitgereikt om jonge onderzoekers een podium te geven. Ballering ontvangt een geldprijs van 1500 euro en krijgt via New Scientist de kans om haar onderzoek verder te delen.

De jury prees vooral de manier waarop Ballering ingewikkeld onderzoek toegankelijk maakt. Ze gebruikt daarvoor onder meer een spel en een theatershow. Ook viel op dat ze, ondanks haar jonge leeftijd, al veel publicaties en prijzen op haar naam heeft staan.

Onderzoek naar geslachtsverschillen in medische wereld

Ballering onderzoekt hoe sekse en gender een rol spelen bij lichamelijke klachten. Ze laat zien dat vrouwen en mensen met vrouwelijke genderrollen vaker ernstigere en langdurige klachten ervaren. Toch krijgen ze minder vaak medisch onderzoek en worden ze sneller gestigmatiseerd dan mannen.

“Dankzij de door haar ontwikkelde gende-rindex kunnen genderinvloeden worden onderzocht in datasets waar die informatie ontbreekt. Ze gaat moeilijke, maar zeer relevante onderwerpen als long-covid en onverklaarde klachten niet uit de weg”, stelt juryvoorzitter Marcel Levi over Ballering. New Scientist-hoofdredacteur Jim Jansen vult aan: “Dit is een voorbeeld van een idee dat de wereld kan veranderen. Ik voorspel haar een mooie toekomst in de wetenschap.”