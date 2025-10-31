RUG gaat toch door met chipproject, maar nog steeds niet met Israëlische hoogleraar en legercommandant

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat toch verder met een groot Europees onderzoeksproject naar energiezuinige computers. Maar één deel van het project blijft voorlopig wel taboe: een onderdeel waarbij direct wordt samengewerkt met de Israëlische universiteit Technion.

De RUG besloot half oktober om haar deelname aan het project, dat REACT heet, helemaal op te schorten. Dat gebeurde nadat bekend werd dat een Israëlische onderzoeker van Technion, Shahar Kvatinsky, ook luitenant-kolonel is in het Israëlische leger. Hij zou als reservist hebben meegedaan aan gevechten in Gaza en Libanon.

Na de opschorting heeft de RUG bekeken wat haar eigen rol precies is binnen het project. Daaruit blijkt dat het grootste deel van het werk niets met Technion te maken heeft. Het gaat volgens de universiteit vooral om het opleiden van promovendi en het coördineren van het project. Deze onderdelen mogen daarom gewoon doorgaan vanaf 1 november.

Alleen het deel van het project waarin de RUG later wél samenwerkt met Technion blijft voorlopig gepauzeerd. Dat deel staat gepland voor eind 2027. De universiteit laat dit eerst toetsen door het Adviesteam Kennisveiligheid en Sensitieve Partnerschappen, dat kijkt naar mogelijke risico’s.