RUG besteedt zeven ton aan Groningen Engineering Centre 2.0

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Het college van bestuur van de RUG wil de komende twee jaar in totaal 690.000 euro besteden aan het Groningen Engineering Centre 2.0. Dat moet een universiteitsbreed platform worden voor techniek. Dat meldt de Ukrant.

Het oude Groningen Engineering Centre was een onderdeel van de Faculty of Science and Engineering. Maar het GEC 2.0, moet techniek ook verbinden met sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en economie. Het collegebestuur ziet een rol voor zichzelf weggelegd bij het oplossen van grote maatschappelijke problemen, zoals klimaatproblematiek en energietransitie. Naast technische oplossingen zijn ook disciplines als rechten of psychologie nodig om te zorgen voor de invoering en maatschappelijke acceptatie.

‘We zijn de breedste universiteit van Nederland’, zegt rector magnificus Jacquelien Scherpen. ‘Juist daarom kunnen we complete oplossingen bieden.’ Die kennis wil de RUG meer zichtbaar maken. Het versterkt bovendien de profilering van de RUG als technische universiteit.

Directeur van het GEC wordt een FSE-hoogleraar en decaan Joost Frenken wordt de voorzitter. Maar decanen van andere faculteiten met een technisch element krijgen ook een plaats in het bestuur.