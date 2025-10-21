Rozen bij Stolpersteine aan het Gedempte Zuiderdiep als teken van eer

Op dinsdagochtend zijn bij de Stolpersteine aan het Gedempte Zuiderdiep witte rozen neergelegd. De kleine, ingetogen bijeenkomst stond in het teken van eer, respect, herinnering en afscheid.

De bloemen werden gelegd ter nagedachtenis aan Saartje Bloemendal-De Jong en haar dochter Sara Bloemendal, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd en niet terugkeerden.

De ceremonie vond plaats in klein comité, met vertegenwoordigers van de Stichting Stolpersteine en vier betrokkenen. Initiatiefnemer Bert Deelman vertelde over de persoonlijke aanleiding voor dit eerbetoon.

“De actie van vandaag heeft een oorsprong in het verleden,” vertelt Deelman. “Mijn moeder had vroeger een Joods vriendinnetje, Sara Bloemendal. Toen mijn moeder overleed, kwam er via mijn zus een schoenendoos met oude spullen boven water. Daarin zat een briefje van Sara aan mijn moeder, met het verzoek wat spulletjes uit haar kastje mee te nemen bij Levie, de voormalige herenkledingfabriek. Ik denk dat ze toen al wist dat ze moest vertrekken — om de bekende, verschrikkelijke redenen. Dat briefje raakte me, en zo is dit initiatief ontstaan.”

Met het leggen van de witte rozen worden Saartje en Sara opnieuw in herinnering gebracht — niet alleen als namen in het plaveisel, maar als mensen met een verhaal dat blijft voortleven.