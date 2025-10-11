Ronald Cornelissen gewijd tot nieuwe bisschop in Sint Jozefkathedraal

Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Ronald Cornelissen is zaterdag gewijd tot de nieuwe bisschop voor het bisdom Groningen-Leeuwarden. De wijding vond plaats in de Sint-Jozefkathedraal in de stad.

De viering begon om 11.00 uur. Bij de wijding ontving Cornelissen de apostolische opvolging. De ceremonie begon met de presentatie van de kandidaat en het voorlezen van de pauselijke benoemingsbrief (dit wordt ‘de bul’ genoemd). Hierna volgde de Litanie van Alle Heiligen, waarbij de kandidaat languit op de grond ligt als teken van nederigheid en totale overgave. Het cruciale moment is de handoplegging: de hoofdcelebrant en alle aanwezige bisschoppen leggen zwijgend hun handen op het hoofd van de kandidaat, wat de overdracht van het ambt en de Heilige Geest symboliseert. Na de handoplegging werd de nieuwe bisschop gezalfd met Chrisma (gewijde olie) en ontving hij de symbolen van zijn ambt: de bisschopsring (trouw aan de Kerk), de mijter (teken van heiligheid en gezag) en de kromstaf (als herder van zijn gelovigen). Ten slotte nam de nieuwgewijde bisschop plaats op zijn zetel en deelde hij zijn eerste zegen uit. Het geheel is een langdurige en ritualistische viering, vaak van twee tot drie uur.

Cornelissen volgt in Groningen bisschop Ron van den Hout op, die vorig jaar vertrok naar het bisdom Roermond. De aanstelling van Cornelissen kwam als een verrassing voor hem. “Het kwam plotseling voor mij. Ik ben door de paus gevraagd en heb ja gezegd. Groningen-Leeuwarden is een groot bisdom qua oppervlakte, maar qua hoeveelheid katholieken klein. Klein maar fijn, zullen we maar zeggen. We moeten daarom, ook vanwege het lage aantal gelovigen, zorgen dat we als kerken zoveel mogelijk dingen met elkaar doen.” Cornelissen werd geboren in 1964 in het Gelderse Gaanderen. Hij werd in 1996 priester en werkte eerst in parochies in Noordoost Salland en later als pastoor in Twente. Cornelissen werkte tot nu toe in het vicariaat Deventer van het Aartsbisdom Utrecht.

Volgens woordvoerder Lammert de Hoop is de inwijding van Cornelissen niet alleen goed nieuws voor de Rooms-Katholieken in het Noorden. “Ik denk dat het voor heel veel mensen mooi nieuws is. Vanuit het bisdom zijn wij in ieder geval erg enthousiast. Deze bisschop is een man met veel ervaring. Hij is makkelijk en laagdrempelig in de omgang. En hij is heel open in de richting van andere partijen. De Rooms-Katholieke kerk is heel klein in het Noorden. Ik denk dat juist daardoor de samenwerking met andere kerken, bijvoorbeeld met christelijke kerkgenootschappen, belangrijk is. Ook protestantse gemeenten hebben te maken met een terugloop in het aantal kerkgangers. We hebben dus een gezamenlijk belang. En zo ziet de nieuwe bisschop het ook.”

Cornelissen heeft eerder gezegd dat hij wellicht rond Kerstmis een dienst in het Gronings gaat houden. “Ik heb altijd iets met het dialect gehad. Ik kom uit de Achterhoek en dat is, net als het Groningen, allemaal Nedersaksisch.”