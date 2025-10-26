Roelof wint Arend Roggenbokaal met ruim 800 centimeter vis; wedstrijd eert overleden kroegbaas

Foto: Erick Bakker

Vijftien fanatieke vissers hebben zondagochtend langs de Groningse diepen gestreden om de Arend Roggenbokaal. Uiteindelijk ging Roelof er met de hoofdprijs vandoor: hij ving 821 centimeter aan vis.

“De wedstrijd werd georganiseerd vanuit café De Kleine Oosterpoort aan de Meeuwerderweg,” vertelt verslaggever Erick Bakker. “In alle vroegte gingen de deelnemers op pad met als doel zoveel mogelijk vis te vangen. Roelof wist met een totale lengte van 821 centimeter de meeste vis te vangen. Bart wist de grootste vis aan de haak te slaan: hij ving een brasem van 35 centimeter.”

Het strijden om de bokaal gebeurt al ruim twintig jaar. De wedstrijd is inmiddels een eerbetoon aan kroegbaas Arend Roggen, die vorig jaar zomer na een kort ziekbed op 64-jarige leeftijd overleed. Roggen, uitbater van café Boone, vond het leuk om van alles te organiseren, zoals de viswedstrijden.

“De dag kent altijd veel belangstelling,” vertelt de verslaggever over de traditie. “De afgelopen jaren was Oom Wiepie Visser naamgever van de bokaal; hij was deelnemer van het eerste uur en is ons enkele jaren geleden ontvallen. Met het overlijden van Arend hebben we nu zijn naam, als eerbetoon, aan de wedstrijd gekoppeld. Zo houden we de herinnering levend.” Na afloop van de wedstrijd werd er gezamenlijk gebarbecued bij De Kleine Oosterpoort.