Rik Heiner wil het liberale geluid laten horen in Groningen

Het bestuur van de VVD Groningen-Haren draagt Rik Heiner voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.

Hij volgt daarmee Ietje Jacobs op, die na zeven jaar stopt als leider van de fractie in de gemeenteraad. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober mogen de leden zich uitspreken over de voordracht van Heiner. Daarna kan de campagne officieel beginnen.

“De afgelopen vier jaar heb ik mij met heel veel plezier als raadslid hard mogen maken voor het liberale geluid in Groningen”, vertelt Heiner. “Ik ben zeer vereerd met deze voordracht en hoop dit de komende verkiezingen als lijsttrekker van de VVD Groningen te mogen doen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met een sterke lijst en een steengoed programma de verkiezingen ingaan, waarmee we op 18 maart zoveel mogelijk zetels gaan halen.”