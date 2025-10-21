Replica van De Nachtwacht tijdelijk te zien in wooncomplex aan Helperpark

Foto: Txllxt TxllxT via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Een levensechte replica van Rembrandts beroemde schilderij De Nachtwacht is vanaf deze dinsdag tot en met 10 november te bewonderen in wooncomplex De Leyhoeve in het Helperpark. De expositie maakt deel uit van een landelijke tour van het Rijksmuseum, waarbij kopieën van bekende schilderijen naar verschillende plekken in het land reizen.

De reizende tentoonstelling is een initiatief van het Rijksmuseum en bedoeld voor wooncomplexen en zorginstellingen. De replica hangt in de lounge van De Leyhoeve. Bezoekers kunnen dagelijks tussen 11.00 en 17.00 uur gratis langskomen om de levensechte namaakschilderijen te bekijken.

Eerder dit jaar waren in De Leyhoeve al replica’s van schilderijen van Vermeer te zien. Dat trok zoveel bezoekers dat nu ook Rembrandt naar Groningen komt. Het initiatief is bedoeld voor mensen die niet makkelijk naar het museum in Amsterdam kunnen om het werk te zien, vertelt locatiedirecteur Milou Buisman van De Leyhoeve:

“Wij zijn er erg trots op na Vermeer nu ook Rembrandt van Rijn naar Grunn te halen. Veel van onze bewoners hebben interesse in kunst, maar een dag naar het Rijksmuseum is voor sommigen een uitdaging. Hoe mooi is het dan als je de situatie kunt omdraaien en De Nachtwacht gewoon naar Groningen kunt laten komen. Nu kunnen niet alleen onze bewoners, maar ook kunstliefhebbers uit de regio dicht bij huis hiervan genieten.”