Rente op studieschulden gaat iets omlaag

De rente op studieschulden daalt volgend jaar naar ongeveer 2,3 procent. Dat meldt de Ukrant.

Na drie jaren van stijging wordt lenen bij DUO enigszins goedkoper. DUO zal deze maand studenten informeren over het nieuwe rentetarief voor het komende jaar. De rente is dit jaar 2,57 procent.

Jarenlang stond de rente op nul procent: lenen kostte dus niets extra. Dat veranderde in 2023: toen werd het 0,46 procent en het jaar erop, tot schrik van de studenten, zelfs 2,56 procent. Toch was het in een niet zo ver verleden nog erger, aldus de Ukrant. In de jaren negentig waren de rentes op leningen tussen de 6 en 10 procent, met een maximum van ruim 11 procent in 1992.

Over het terugbetalen mogen studenten in principe 35 jaar doen, plus eventueel vijf pauzejaren. Aan het eind van de 35 jaar wordt het restant kwijtgescholden. De Ukrant rekent voor dat het rentebedrag flink kan oplopen. Stel, je betaalt in 35 jaar een schuld van 10 duizend euro terug tegen een rente van 2,57 procent. Dan betaal je bijna zesduizend euro aan rente.

Volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (IOS) is de renteverlaging bij lange na niet genoeg. Voorzitter Sarah Evink: ‘Het zijn juist de studenten die het van huis uit minder breed hebben die veel moeten lenen. Die rente zorgt voor grote ongelijkheid tussen studenten die wel financiële steun van hun ouders krijgen en studenten die dat niet hebben.’