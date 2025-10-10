Rente op studieleningen daalt, maar niet voor alle (oud-)studenten

Foto: Joris van Tweel

De meeste studenten gaan volgend jaar minder rente op hun studieleningen betalen. Dat meldt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vrijdagmiddag. Voor sommige oud-studenten stijgt de rente juist iets.

Voor studenten en oud-studenten die hun studieschuld in 35 jaar terugbetalen (de zogenoemde SF35-regeling) daalt de rente van 2,57% naar 2,33%. Dit geldt voor bijna alle huidige studenten, bijna een miljoen.

Maar voor mensen die hun lening in 15 jaar terugbetalen (de SF15-regeling) stijgt de rente licht, van 2,21% naar 2,29%. Het hogere rentepercentage geldt voor ongeveer 260.000 oud-studenten die vóór 2015 aan een hogeschool of universiteit studeerden en voor een deel van de mbo-studenten. Zij moeten hun studieschuld binnen vijftien jaar terugbetalen.

Het nieuwe rentepercentage geldt voor alle studenten die studiefinanciering ontvangen. Voor terugbetalers geldt het alleen als hun vijfjarige rentevaste periode afloopt op 31 december 2025. Op de website van DUO kunnen studenten en terugbetalers zien welk rentepercentage voor hen geldt.

“Lenen blijft een gok met je toekomst”

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) noemt de daling van de rente een opluchting, maar waarschuwt dat het leenstelsel nog steeds grote financiële risico’s met zich meebrengt. ISO-voorzitter Sarah Evink stelt:

“De rente op studieleningen is net een gokautomaat, met je toekomst als inzet. Voor het eerst in drie jaar daalt de rente, dat is goed nieuws. Maar het laat ook zien dat het percentage elk jaar weer onverwachts kan veranderen. Er blijft een constante onzekerheid over de kosten van lenen.”

Volgens Evink blijft de rente, ondanks de daling, een zware last voor studenten: “Het leven is duur, de basisbeurs is niet genoeg en studenten moeten blijven lenen. Met een rente van 2,33% betalen (oud-)studenten nog steeds meer dan de helft van hun studieschuld aan rente. Bij een schuld van 30.000 euro betekent dat dat je uiteindelijk ruim 45.000 euro moet terugbetalen. De rente moet verder omlaag, zodat studenten niet meer hoeven te gokken op hun financiële toekomst.”