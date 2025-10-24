Rennen voor je bier

TPJ Verhoeven Photography

Het weekend staat voor de deur. Wie eens iets anders wil dan het gebruikelijke rondje hardlopen of de bekende stadswandeling, is er in Groningen iets bijzonders te beleven: de Bierrun.

Op zaterdag 25 oktober rennen deelnemers acht kilometer door de binnenstad. Onderweg proeven ze lokale bieren en leren ze meer over de rijke biergeschiedenis van Groningen. De start en finish zijn bij Graansilo Bier aan de Griffeweg, waar het eerste glas én het eerste sprintje worden ingezet.

Een van de organisatoren is Chiara Otten, biersommelier en hardlooptrainer. Na jaren rondleidingen in brouwerijen en bierproeverijen te hebben gegeven, besloten Chiara en haar collega Jens dat het tijd was voor iets nieuws. Zo ontstond de Bierrun: een combinatie van hun kennis en passies. Volgens Chiara draait het bij de Bierrun om “actief bezig zijn en ondertussen de biercultuur van de stad proeven”. Tijdens de route vertellen Chiara en Jens over de Groningse biergeschiedenis, lokale brouwers en bijzondere smaken en verhalen die vaak onbekend blijven.

Onderweg krijgen deelnemers verschillende lokale bieren te proeven, onder meer van brouwerijen als Baxbier, Martinus en Graansilo. Toch is het volgens Chiara geen prestatiegerichte run: “We doen het lekker rustig aan, want het gaat vooral om de sfeer en de gezelligheid. Met een grote lach op hun gezicht haalt iedereen de finish.”

