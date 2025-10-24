Rennen, springen en klimmen tijdens het Mega Indoor Springkussen Festival

Martiniplaza is deze herfstvakantie omgetoverd tot één groot speelparadijs. Van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 oktober vindt daar de negende editie van het Mega Indoor Springkussen Festival plaats.

Kinderen van alle leeftijden kunnen zich uitleven op maar liefst 12.000 vierkante meter aan springplezier. Het evenement biedt meer dan 50 springkussens en tientallen andere attracties: van enorme stormbanen tot klimtorens en glijbanen. Ook een rodeostier en diverse voetbalspellen maken deel uit van het programma. “Rennen, springen, klimmen en klauteren – alles mag,” laat de organisatie weten.

Het festival trekt jaarlijks ongeveer 1.100 kinderen per dag en is bedoeld voor kinderen van verschillende leeftijden. Ouders en kinderen tot en met twee jaar kunnen gratis naar binnen.

De tiende editie van het Mega Indoor Springkussen Festival staat gepland voor in de voorjaarsvakantie.