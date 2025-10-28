Reisinformatieborden op stations in Stad staan nu in ‘donkere modus’

Foto via NS/ProRail

Alle digitale reisinformatieborden op stations in Stad hebben sinds maandag een donkere achtergrond met lichte letters. De zogenoemde ‘donkere modus’ is maandag officieel ingeschakeld. De nieuwe weergave moet de informatie beter leesbaar maken voor meer reizigers en zorgen dat de schermen minder energie verbruiken.

De Oogvereniging was nauw betrokken bij het ontwerp. Daarbij is goed gekeken naar het juiste lettertype, de lettergrootte en het contrast. Volgens de organisatie is de informatie in de donkere modus duidelijker zichtbaar voor mensen met een visuele beperking of een kleurenzienstoornis. Ook de toegankelijkheid wordt verder verbeterd. Reizigers met een visuele beperking kunnen gebruikmaken van de Perronwijzer-app, die de informatie op het perronbord op de telefoon toont of voorleest.

Volgens de NS en ProRail gebruiken de schermen nu al drie tot vier procent minder energie. Dat wordt meer wanneer de schermen volgend jaar worden vervangen. Volgens ProRail kan het energieverbruik dan met zo’n dertig procent omlaag.

De NS en ProRail werken ondertussen aan meer vernieuwingen. Zo wordt binnenkort de verstoringsinformatie op de borden duidelijker weergegeven. Ook wordt getest of informatie over fiets- en rolstoelplekken in de trein kan worden toegevoegd.