Recordaantal kinderen speelde de afgelopen zomer bij de Speelfestivals in Groningen

De Speelfestivals in Groningen trokken deze zomer en tijdens deze herfstvakantie een recordaantal deelnemers. Meer dan 2.500 kinderen deden mee aan de vakantieactiviteiten, een stijging van ruim twintig procent vergeleken met vorig jaar.

Volgens projectleider Hilde Strijker weten steeds meer kinderen de Speelfestivals te vinden: “Het is prachtig dat we juist voor kinderen die niet of nauwelijks op vakantie kunnen, een vrolijk en afwisselend programma kunnen aanbieden. Zo heeft ieder kind in de vakantie iets leuks te beleven.”

Sisca Sytema van de Speeltuincentrale Groningen benadrukt daarnaast het belang van de steun die de organisatie krijgt, onder meer dankzij motie van de gemeenteraad die zorgde voor subsidie: “Daardoor konden we dit jaar 59 Speelfestivals organiseren in elf wijken. Zo bereikten we nog meer kinderen, en de waardering van ouders, kinderen en vrijwilligers laat zien hoe belangrijk dit programma is voor de stad.”

De organisatie hoopt dat het succes van dit jaar zich voortzet. De festivals worden georganiseerd door de Speeltuincentrale Groningen, samen met buurt- en speeltuinverenigingen, vrijwilligers en speelambassadeurs. Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar er gratis meedoen aan creatieve, sportieve en ontdekkende activiteiten in hun eigen wijk.