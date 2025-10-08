Rechter oordeelt: onderdelen voor tijdelijke woningen asielzoekers moeten binnen twee dagen aan Sint Petersburgweg staan

De rechter in Den Haag heeft bepaald dat het bedrijf Reboxd uit Amsterdam binnen twee dagen ruim tweehonderd onderdelen bij het COA aan de Sint Petersburgweg beschikbaar moet stellen voor de bouw van 82 tijdelijke woningen voor asielzoekers. Doet het bedrijf dat niet, dan hangt het een dwangsom van tienduizenden euro’s boven het hoofd.

Reboxd sloot enkele jaren geleden een contract met het Rijksvastgoedbedrijf voor de levering van tijdelijke woningen op meerdere locaties. Op de andere locaties zijn de woningen inmiddels geplaatst. Oorspronkelijk zouden de woningen aan de Sint Petersburgweg ook in juli van dit jaar klaar moeten zijn, maar de units voor de opvanglocatie zijn nog steeds niet geleverd.

Het Rijksvastgoedbedrijf stapte daarom naar de rechter. Ze eisten dat Reboxd de modules per direct aan hen overdraagt. Reboxd weigerde, omdat het bedrijf stelt dat de woningen niet kunnen worden opgeleverd zonder extra betaling voor meerwerk. Het Rijksvastgoedbedrijf en Reboxd steggelen al langere tijd over wie deze extra kosten moet betalen.

Reboxd moet leveren

De rechter oordeelde woensdagmiddag dat het Rijksvastgoedbedrijf een spoedeisend belang heeft. De tijdelijke woningen zijn nodig om de druk op het COA in Ter Apel te verminderen. Daarom legt de rechter aan Reboxd een dwangsom op van 25.000 euro per dag als de modules niet binnen twee dagen worden overgedragen. De boete kan oplopen tot maximaal 500.000 euro.

Omdat Reboxd tot nu toe weigerde mee te werken, mag het Rijksvastgoedbedrijf ook een derde partij inschakelen om de woningen naar Groningen te brengen en op te bouwen.

Vertraging

Met de 82 nieuwe woningen kan de opvanglocatie aan de Sint Petersburgweg uitgebreid worden van 100 naar 600 plekken. De woningen zijn bedoeld voor statushouders en andere doelgroepen.

De planning was om de opvanglocatie eind dit jaar te openen, maar door de vertraging werd deze opleveringsdatum niet gehaald. Begin juli verwachtte het COA nog dat de locatie in het eerste kwartaal van 2026 klaar zou zijn, als Reboxd snel over de brug zou komen met de woonunits. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag.