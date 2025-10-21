Rechter dwingt stallingseigenaar om Mercedes terug te geven aan broer van overleden Stadjer

Foto: Peyvand Pezeshki via Pexels

Een eigenaar van een loods in Swifterband weigerde tot nu toe een aantal voertuigen terug te geven aan een Stadjer, zonder eerst 15.000 euro aan vermeende huur te ontvangen. Maar een rechter heeft maandag bepaald dat de spullen binnen een dag moeten worden teruggegeven, aldus De Stentor.

De zaak draait om de nalatenschap van de broer van de Groninger, die in februari overleed. De man ontdekte dat er nog een Mercedes en een aanhanger van zijn broer in een loods in Swifterbant stonden. De voertuigen waren daar al drie jaar geleden naartoe gebracht door iemand die vaker voor zijn broer werkte.

Volgens de Groninger had zijn broer een garagebedrijf en liet hij datzelfde tussenpersoon regelmatig voertuigen voor hem opslaan. De eigenaar van de loods beweert echter dat er huur is blijven liggen, maar volgens de familie is daar geen bewijs van. De Groninger denkt dat het conflict eigenlijk draait om de tussenpersoon, die ook eigen voertuigen in de loods had staan.

De rechter stelde de Groninger in het gelijk. De loodsbaas moet de auto en aanhanger binnen 24 uur teruggeven. Doet hij dat niet, dan moet hij een dwangsom betalen van 500 euro per dag, tot een maximum van 25.000 euro.