Rampzalige tweede helft FC Groningen betekent vroegtijdig exit bekertoernooi

Het bekertoernooi zit er voor FC Groningen al na een wedstrijd op. Op bezoek bij Sparta Rotterdam ging na rust bijna alles mis wat maar mis kon gaan voor de ploeg van trainer Dick Lukkien: 5-2.

Beide ploegen hadden het in zekere zin niet zwaarder kunnen treffen in de eerste ronde van het bekertoernooi. Clubs die Europees spelen hebben een rondje vrij en Groningen en Sparta zijn de twee hoogst geklasseerde eredivisieteams die wél in actie kwamen.

Elf dagen geleden was Sparta nog te sterk voor Groningen. In de Euroborg boekten de Rotterdammers een 2-0 overwinning. Groningen herstelde zich afgelopen weekend op bezoek bij Fortuna Sittard door de meegereisde supporters op een 2-1 overwinning te trakteren.

Donderdagavond was er slechts een handjevol Groningen-fans aanwezig op Het Kasteel omdat een groot gedeelte van de supporters de wedstrijd boycotte vanwege onvrede over de vervoersregeling.

FC Groningen begon de wedstrijd zonder Marco Rente, die gespaard werd en vervangen werd door Tyrique Mercera. Verder stuurde Lukkien de gebruikelijke namen de wei in. Dat betekende dat clubtopscorer Brynjólfur Willumsson wederom op de bank begon.

Sparta pakte al in de tweede minuut de voorsprong toen aanvaller Tobias Lauritsen zijn collega Sayfallah Ltaief wegstuurde. Laatstgenoemde won het sprintduel van Thijmen Blokzijl en werkte keurig af met een mooie stiftbal.

Antwoord FC

Het antwoord van de FC kwam al snel toen Sparta-middenvelder Jens Toornstra na tien minuten voetbal een hoge pass van Marvin Peersman niet goed verwerkte en de bal voor de voeten van Younes Taha belandde. Die bedacht zich niet en schoot de bal ineens met buitenkant links in de verre hoek.

Tien minuten later leek Groningen de macht te pakken op Het Kasteel. Opnieuw lag een fout in de Sparta-verdediging ten grondslag van de treffer. Verdediger Saïd Bakari verslikte zich in Jorg Schreuders, die Thom van Bergen bediende. De Groningen-spits werkte met rechts loepzuiver af.

De voorsprong die Groningen bij de rust had – en die tevens groter had kunnen zijn – verdween als sneeuw voor de zon nadat Lauritsen een minuut na de pauze een corner binnenkopte. Zeven minuten later werd FC opnieuw geklopt in de lucht toen Bruno Martins Indi de thuisploeg voor de tweede keer op voorsprong zette.

Kuren

Lukkien greep in met aanvallende wissels, maar de Groninger machine, die aan het begin van het seizoen zo op dreef was, bleef kuren vertonen. Invaller Ayoub Oufkir strafte het geschutter achterin af en besliste de wedstrijd met nog ruim een kwartier te spelen.

Via Mercera kreeg Groningen de kans om terug te komen in de wedstrijd, maar Sparta-doelman Filip Bednarek redde knap met de voet. Tot overmaat van ramp moest doelman Etienne Vaessen met rood inrukken toen hij halverwege zijn eigen helft hands maakte. Invaller Mats Seuntjens moest het Groningse doel de laatste vijf minuten bewaken omdat Lukkien al zijn wissels al had verbruikt. Seuntjens kwam tot een redding met de voet, maar moest in de slotfase toch nog vissen toen Oufkir opnieuw trefzeker was.

Aanstaande zondag heeft Groningen de kans om de rug te rechten. FC Twente komt dan op bezoek in het kader van de eredivisie. Daarin staat Groningen na tien wedstrijden op de vijfde plaats.

Opstelling Sparta Rotterdam: Filip Bednarek; Saïd Bakari, Marvin Young, Bruno Martins Indi, Patrick van Aanholt (57’ Mike Kleijn); Julian Baas, Jens Toornstra, Pelle Clement (57’ Ayoni Santos); Mitchell van Bergen (65’ Ayoub Oufkir), Tobias Lauritsen (65’ Nökkvi Thòrisson), Sayfallah Ltaief (81’ Lance Duijvestijn)

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Tyrique Mercera, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman (60’ Marco Rente); Stije Resink, Tika de Jonge (70’ Tygo Land); David van der Werff (70’ Brynjólfur Willumsson), Younes Taha (79’ Mats Seuntjens), Jorg Schreuders; Thom van Bergen (79’ Oskar Zawada)