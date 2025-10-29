Provincie Groningen laat na serie flaters eigen organisatie doorlichten

Foto: Provincie Groningen

De provincie Groningen laat de eigen organisatie doorlichten na een serie bestuurlijke fouten rondom gaswinning en mijnbouw. Het onderzoek wordt geleid door Simon Sibma, oud-topman van de Sociale Verzekeringsbank.

Provinciebestuurders moesten dit jaar meermalen excuses aanbieden, omdat ze bij belangrijke kwesties te laat in actie kwamen. Zo vergat de provincie onlangs om bezwaar aan te tekenen tegen de verlenging van de gaswinningsvergunning in Pieterzijl. Verder werden Kamerleden te laat benaderd om bij het kabinet aan te dringen op een nieuw advies voor de gaswinning in het Warffumer Veld. Mede daardoor besloot het kabinet om de gaswinning toe te staan. De toenmalige gedeputeerde Susan Top moest daarvoor in maart haar verontschuldigingen.

In juni vergat de provincie een soortgelijks situatie, waardoor de gaswinning in Grijpskerk werd hervat. De huidige gedeputeerde Karin Dekker moest daarvoor ook door het stof. Dekker moest zich deze woensdag ook verantwoorden voor een nieuwe misser in het aardbevingsdossier. Het gaat om het missen van de termijn voor een beroep bij de Raad van State rond de vergunning voor gaswinning in Pieterzijl. De SP dreigde al met een motie van wantrouwen tegen Dekker.

Simon Sibma gaat de situatie nu doorlichten en betrokkenen interviewen. Zijn rapport wordt uiterlijk half december verwacht en richt zich op de informatievoorziening en het besluitvormingsproces binnen de afdeling gaswinning. De provincie heeft zelf inmiddels een aantal maatregelen aangekondigd om nieuwe flaters te voorkomen. Er komt meer personeel en bewoners die wel tijdig in beroep zijn gegaan krijgen ondersteuning.