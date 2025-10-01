Proef toelaten MBO studenten bij ACLO is een succes

De proef van ACLO om MBO studenten toe te laten tot de club, is een groot succes. Op dit moment heeft de sportvereniging hierdoor zelfs een wachtlijst. MBO’ers zijn sinds vorig jaar welkom op de club.

De ACLO is opgericht als sportvoorziening voor de studenten van de Hanze Hogeschool en de RUG. Hierdoor vielen MBO studenten jaren lang buiten de boot. Als onderdeel van het plan om leerlingen van het MBO meer in beweging te krijgen, is de Hanze Hogeschool samen met Huis voor de Sport Groningen en MBO scholen Noorderpoort, Alfa-college, Menso Alting en Terra, een proef gestart om ook MBO’ers welkom te heten op de ACLO.

Vorig jaar is de ACLO gestart met een pilot om te ondervinden of het mee laten sporten van MBO’ers goed gaat in de praktijk en of er genoeg animo voor is, en dat animo is er zeker. “We zien echt dat er een groeiende vraag naar is en we werken inmiddels ook met een wachtlijst”, verklaart Roan Luning van de ACLO.

Het verwelkomen van studenten ongeacht hun opleidingsniveau draagt bij aan het verlagen van de kloof tussen het MBO en het HBO en WO. “MBO’ers zijn natuurlijk ook studenten en we willen daarom dat ze meer betrokken worden bij het Groninger studentenleven, dus ook de ACLO”, vertelt Roan Luning.