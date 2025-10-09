Prijsstijgingen woningen in Groningen hoger dan landelijke toename

Vergeleken met een jaar geleden is de prijsstijging van woningen in de provincie Groningen, verkocht in het derde kwartaal, hoger dan de landelijke stijging. Dat meldt de NVM

In Groningen zijn de prijzen 9 procent hoger dan een jaar geleden. Landelijk gaat het om 4,8 procent. Het gaat om woningen die werden verkocht door NVM-makelaars.

De markt van koopwoningen kenmerkt zich in het derde kwartaal door veel aanbod, vlotte verkopen en vertrouwen, aldus de NVM. De reguliere zomerdip bleef uit: afgelopen kwartaal kwamen er landelijk 46 duizend woningen te koop, het hoogste aantal sinds 2008. De meeste huizen werden vlot verkocht, gemiddeld in 29 dagen. Het gaat vooral om appartementen. In de gemeente Groningen steeg het aantal verkochte woningen met 28 procent.

Qua transactieprijs is er sprake van een lichte afvlakking. De gemiddelde prijs komt op 496.000 euro. In Groningen gaat het om gemiddeld 387.600 euro. Dat is een toename van 9 procent ten opzichte van een jaar geleden.

In juli en augustus zijn in onze provincie 1.457 woningen verkocht via een NVM-makelaar. Dat is een stijging van bijna 13 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Landelijk ligt de verkoopstijging op 19 procent.