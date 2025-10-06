PreZero hoeft dwangsom voorlopig niet te betalen voor overlast rond Euroborg

Foto via Google Maps - Streetview

Afvalbedrijf PreZero in Groningen hoeft voorlopig geen dwangsom te betalen voor het gebruik van zijn installatie voor bouw- en sloopafval aan de Gideonweg. Volgens DvhN besloot de rechter in Zwolle afgelopen vrijdag dat het bedrijf mag blijven draaien, totdat de provincie Groningen een nieuw besluit neemt over de vergunning.

De provincie had PreZero in juli opgedragen de installatie stil te leggen. Als dat niet gebeurde, moest het bedrijf tot 500.000 euro betalen. De maatregel kwam na klachten van bewoners van de Brander, die al jaren last hebben van lawaai, stof en stank.

Volgens de provincie mag de nieuwe installatie niet worden gebruikt, omdat die niet past binnen de oude vergunning. PreZero zegt dat het zich wel aan de regels houdt en juist probeert de overlast te verminderen, onder meer met geluidsmaatregelen.

De rechter vindt dat het bedrijfsbelang nu zwaarder weegt dan de wens van de provincie en omwonenden. Binnen enkele maanden volgt een besluit over de aangepaste vergunning.