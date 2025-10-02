Preparaties 400-meterbaan Kardinge in volle gang

Op 11 oktober gaat de 400-meterbaan van Kardinge weer open voor het nieuwe schaatsseizoen. Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om het ijs in topconditie te krijgen.

De werkzaamheden beginnen met het ontvetten en schoonmaken van de betonnen vloer. Vervolgens wordt de eerste dunne ijslaag van een halve centimeter aangebracht. Daarna komt een Duitse firma in actie om de baan te ‘witten’ en de officiële belijning aan te brengen. Dat is nodig om de ijsbaan een erkend certificaat te geven voor officiële wedstrijden, pas dan kunnen gereden tijden als officiële records worden geregistreerd.

“Wij hebben hier in totaal 42 kilometer aan leidingen, onder de 400-meterbaan en de ijshal”, vertelt Jan Schuur, ijsmeester van Kardinge. Dankzij deze leidingen, die via een vriesinstallatie circuleren, blijft de temperatuur van de ijsvloer stabiel rond de acht graden onder nul.

In de laatste fase wordt de ijslaag opgebouwd tot een dikte van drie tot vier centimeter, waarna de baan klaar is voor de eerste rondjes.