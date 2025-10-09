POS-kantoor voor ondernemende sportaanbieders geopend

Foto: Geert van Duinen

De gemeente en de Hanzehogeschool gaan samen met lokale sportondernemers de krachten bundelen om inwoners in beweging te krijgen en te houden.

Om dat te bereiken hebben ze een POS-kantoor geopend. De letters staan voor Platform Ondernemende Sportaanbieders. Wethouder Inge Jongman opende deze donderdag het kantoor op het Willem Alexander Sportcentrum op Zernike.

Jongman over de sportaanbieders: “Met hun innovatieve en flexibele sportaanbod kunnen zij snel inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo bereiken en binden ze een brede doelgroep, ook buiten bij de meer traditionele sportverenigingen.” Het gaat bijvoorbeeld ook om urban sports, sportscholen en wandelgroepen voor ouderen.

“Als eerste hbo-instelling sluiten we ons graag aan bij dit gezamenlijke POS-kantoor,” zegt Carin Bruining van het Instituut voor Sportstudies. “Het platform biedt veel kansen om ondernemerschap binnen de sport verder te versterken.”