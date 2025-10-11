Popronde laat Groningen kennismaken met opkomend talent

Foto: Popronde

Donderdagavond stond Groningen helemaal in het teken van Popronde, een nationale tour dat door verschillende steden trekt.

Bij de Popronde kunnen mensen kennis maken met nieuwe artiesten. Een bijkomend voordeel is dat je in één avond veel muziek hoort op verschillende plekken in de stad: van cafés en theaters tot boekhandels en musea.

De middag begon met optredens van o.a. Lisa Ploeger in het Groninger Museum, Luke Christoffel & The Golden Tears bij Walter’s Bookshop en Badminton bij Plato.

In Café Buckshot trad de Belgische zangeres XX Julia op. Ze zingt haar eigen nummers en wordt begeleid door een band. Ze maakt muziek die een mix is van pop en soul met een speciaal randje. Ze zingt, rapt en maakt ook zelf de muziek. Ze werd ontdekt als talent bij 3FM, speelde in de 3FM Livebox en gaf veel shows in Nederland en België.

Ook andere locaties zaten vol livemuziek. In De Groote Griet, Simplon, Grand Theatre en Vera traden artiesten op zoals FAMKE, REINDIER, Renee Rose en Bodine Monet. Tot laat in de nacht waren er shows van onder andere BAD LUCK BABY, STROOMSTOOT en JUNO.

In de uitzending van Paul in de Middag op OOG Radio waren twee artiesten te gast die meededen aan de popronde.