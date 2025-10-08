Politieke partijen willen hospitaverhuur verruimen: “Kan een bijdrage leveren in het verlichten van kamertekorten”

Hospitaverhuur in de gemeente moet makkelijker worden gemaakt. Daar pleiten de fracties van Student & Stad, VVD, D66, Partij voor het Noorden en GroenLinks voor. De partijen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college.

“Hospitaverhuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verlichten van het kamertekort in de gemeente,” vertelt Wieke van Heteren van Student & Stad. “Het biedt studenten een betaalbare woonplek, gaat eenzaamheid tegen en zorgt voor meer verbinding tussen generaties en culturen. Toch blijkt uit recente berichtgeving in de media dat Groningen van alle studentensteden de kleinste groei van het aantal hospita’s laat zien.”

Hospitaverhuur is het verhuren van een kamer in de woning waar de verhuurder (de hospita/hospes) zelf ook woont. De huurder deelt de keuken, badkamer en het toilet met de hospita, wat deze vorm van woning delen ideaal maakt voor tijdelijke woonruimte voor bijvoorbeeld studenten of jongeren die behoefte hebben aan een veilige woonplek. Dat de groei hiervan in de gemeente beperkt is, lijkt te komen doordat het slechts als proef is toegestaan. Daarbij geldt een maximale verhuurperiode van zes maanden per jaar en mag er slechts aan één huurder tegelijk worden verhuurd. “Juist deze beperkingen leiden tot onzekerheid bij verhuurders, terwijl de woningnood juist om creatieve oplossingen vraagt. Hospita’s zelf geven aan dat ze meer zouden willen betekenen, maar door de huidige regels worden tegengehouden of ontmoedigd worden.”

De partijen willen van het college weten of het bereid is om de pilot zo snel mogelijk om te zetten naar definitief beleid. “Ook willen we weten of men bereid is om de maximale verhuurperiode te verruimen naar bijvoorbeeld de duur van een studieperiode van negen tot twaalf maanden en of het mogelijk is om meer dan één kamer te verhuren in bijvoorbeeld grotere woningen, met als voorwaarde dat de hoofdbewoner er zelf woont en er geen sprake is van overlast. Ook zijn we benieuwd of de gemeente, in navolging van Amsterdam, in afwachting van de wijziging van het omgevingsplan, een gedoogbeleid wil hanteren zodat hospitaverhuur onder voorwaarden mogelijk is.”