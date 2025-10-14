Politie zoekt verdachte van poging tot aanranding tijdens demonstratie

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie doet onderzoek naar een poging tot aanranding die plaatsvond op zaterdag 30 augustus rond 22.30 uur in de Folkingestraat.

Dat gebeurde tijdens de demonstratie “De nacht is ook van ons” tussen het Zuiderdiep en de Folkingedwarsstraat. De politie zegt dat de maatschappelijke impact er van groot is, omdat de demonstratie in het teken stond van veiligheid voor de vrouwen. De politie neemt de zaak daarom hoog op.

Volgens de politie is de verdachte een licht getinte man tussen de veertig en vijftig jaar oud. Hij heeft kort geschoren zwart haar en heeft zwarte gezichtsbeharing. De politie is ook op zoek naar camerabeelden waar de verdachte op staat. Hij hield zich waarschijnlijk al langere tijd op in de Folkingestraat.