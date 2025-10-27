Politie zoekt met drones naar vermiste man (84) uit Paddepoel

Foto: Ingezonden via 112 Groningen

De politie zet maandag drones in bij de zoektocht naar de 84-jarige Jan uit Groningen. De man wordt sinds woensdag vermist en voor het laatst gezien bij zijn woning aan de Plutolaan in Paddepoel.

De zoektocht richt zich opnieuw op de omgeving waar Jan voor het laatst is gezien. Wanneer hij zijn woning precies heeft verlaten, is niet duidelijk. Ook is niet bekend welke richting hij is opgegaan of welke kleding hij droeg. De politie houdt er rekening mee dat hij te voet is vertrokken.

De man is ongeveer 1 meter 80 lang, heeft een slank postuur en grijs, dun haar dat naar achteren is gekamd. Hij draagt normaal gesproken een bril. De politie roept iedereen op die meer weet of Jan mogelijk heeft gezien om contact op te nemen met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Wie Jan echt denkt te zien, moet direct 112 bellen.