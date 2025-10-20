Politie zoekt getuigen van geweldsincident op Jaagpad

Foto via Politie.nl

De politie zoekt getuigen van een geweldsincident, wat eind september plaatsvond op het Jaagpad.

Het incident vond plaats in de nacht van maandag 29 op dinsdag 30 september rond 02.00 uur in de omgeving van de Pleiadenlaan en het Jaagpad.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het voorval en vraagt mensen die iets hebben gezien of gehoord zich te melden. Getuigen kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Houd in beide gevallen procesnummer 2025281683 bij de hand.