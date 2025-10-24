Politie onderzoekt mysterieuze brieven in Zuidlaren en Haren: ‘Niet openen en inhoud niet verspreiden’

Foto via Politie.nl

De politie doet onderzoek naar vreemde brieven die de afgelopen weken zijn bezorgd bij zeker vijftien adressen in Zuidlaren en Haren.

De brieven zijn gericht aan “De New Familie” en sommige dragen een Amerikaanse postzegel. Volgens de politie bevatten de brieven een foto van een nog onbekende persoon en teksten met een belastende inhoud.

De recherche probeert te achterhalen wie de afzender is en wie de persoon op de foto kan zijn. Dat moet meer duidelijkheid geven over de achtergrond en het doel van de brieven.

Inwoners die zo’n brief hebben ontvangen, wordt gevraagd contact op te nemen met de opsporingstiplijn via 0800-6070. Anoniem melden kan ook, via telefoonnummer 0800-7000. Wie meer weet over de brieven, camerabeelden heeft van het bezorgen, of iets opvallends heeft gehoord of gezien, wordt ook gevraagd dat te melden.

‘Maak brief niet open deel en inhoud niet via sociale media’

Als de brief nog ongeopend is, moeten mensen die bewaren en niet openmaken. Ongeopende brieven kunnen belangrijk bewijs leveren in het onderzoek.

De politie vraagt nadrukkelijk om de inhoud van de brieven niet te verspreiden, bijvoorbeeld via sociale media. Dat kan het onderzoek verstoren en bovendien gaat het om privacygevoelige informatie.