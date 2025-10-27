Politie haalt slingerende en stomdronken Pool van A7 bij Westpoort

Foto via Politie.nl

Agenten van het Team Verkeer hebben afgelopen zaterdagmiddag een stomdronken Pool van de A7 bij Westpoort gehaald.

De politie kwam de Pool op het spoor, nadat de man rond 16:45 uur slingerend over de A7 reed. Volgens melders reed de Pool ook gevaarlijk langzaam over de snelweg.

Agenten zetten de Pool aan de kant en na een positieve blaastest werd de 59-jarige man meegenomen naar een politiebureau. De man blies daar 1030 UGL tijdens een tweede ademtest, 4,5 keer meer dan de toegestane hoeveelheid. De Pool raakte zijn rijbewijs kwijt en kreeg een proces-verbaal aan zijn broek.