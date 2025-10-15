Politie geeft beelden vrij van beroving in hal Hoofdstation

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het TV-programma ‘Opsporing Verzocht’ heeft dinsdag beelden vertoond van een beroving in de hal van het Hoofdstation.

Een Duitse man die in Groningen kwam winkelen, is daar op 18 juni van dit jaar met geweld beroofd. De man vocht terug, maar raakte uiteindelijk het contante geld kwijt dat hij bij zich had. Mede dankzij alerte getuigen kan de politie beelden van de dader laten zien. Eén getuige filmde het gevecht en een tweede maakte buiten nog foto’s van de vluchtende verdachte.

Getuigen zagen ook dat de gezochte man op een fiets stapte: een vermoedelijk wat oudere racefiets. Die was zwart met grijs en had achter geen spatbord. Medewerkers van een vervoersbedrijf hebben 112 gebeld. Zij vonden bovendien een steekwapen dat op de grond viel en vermoedelijk van de dader was.

De beelden zijn hier te zien op de website van Opsporing Verzocht.