Politici lopen stage tijdens ‘Dag van de Stagiair’

Diverse jongerenorganisaties hebben vandaag, 1 oktober, uitgeroepen tot ‘Dag van de Stagiair’. Het gaat om een dagje stagelopen zonder ervoor betaald te krijgen.

De actie is opgezet door onder meer het ISO, CNV Jongeren, FNV en LSVb. Laurens Dassen, Mikal Tseggai, Hans Vijlbrief, de Groningse Sandra Beckerman en andere politici lopen een dag lang onbetaald stage. Ze tonen hun kunsten in een omgebouwd klaslokaal en dokterskamer tegenover de Tweede Kamer.

De organisaties vragen met de Dag van de Stagiair aandacht voor het probleem van onbetaalde stages, die juist in het onderwijs en de zorg vaak voorkomen. Voorzitter Sarah Evink van het ISO): “Studenten komen gewoonweg niet rond. Werken naast een stage van 40 uur per week is niet te doen, maar dit is wel de realiteit voor veel studenten.”

Uit onderzoek blijkt dat maar 18 procent van de werkgevers zegt een stagevergoeding niet te kunnen betalen. Evink: “Het blijkt dus dat er voor het overgrote gedeelte van de stageaanbieders helemaal geen financieel probleem zou zijn als er een wettelijke minimum stagevergoeding komt. Er is dus echt geen reden meer om tegen een wettelijk minimum te zijn. De wettelijk verplichte stagevergoeding moet snel ingevoerd worden.”

25 procent van de hbo-studenten en 35 procent van de wo-studenten ontvangt geen stagevergoeding, Voor mbo’s ligt het percentage zelfs op 59. De linkse politieke partijen, en nu ook het CDA, nemen de verplichte stagevergoeding nu ook op in hun verkiezingsprogramma. Het demissionaire kabinet wil er echter nog niet aan.