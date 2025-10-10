Plezier wordt beloond: Luciano Carty (24) opgeroepen voor nationale ploeg Sint-Maarten

De Groningse voetballer Luciano Carty (24) is geselecteerd voor de nationale selectie van Sint Maarten. Niet lang na zijn debuut voor FC Emmen kreeg Carty te maken met een slepende schouderblessure. Hij verloor het plezier in het voetbal en besloot te stoppen met z’n profcarrière. Bij VV Oosterparkers vond hij dat plezier weer terug. Dat heeft zich nu beloond met een oproep voor het nationale elftal van Sint Maarten.

“Ik kreeg gewoon een appje van de trainer”, vertelt Carty lachend. “Ik ken nog niemand daar. Tegen sommigen heb ik wel eens gespeeld, maar verder is het allemaal nieuw voor me. Toch zie ik het als een prachtige kans.” Carty mag uitkomen voor Sint Maarten omdat zijn vader daar vandaan komt.

Terug in het noorden

Na zijn periode in het buitenland keerde Carty terug naar Hoogezand, waar hij vandaan komt. Via-via kwam hij terecht bij VV Oosterparkers, waar hij zijn liefde voor het spelletje hervond. “Ik stuurde Peter (de trainer, red.) een bericht of ik een keer mocht meetrainen. Vanaf dag één ben ik goed opgevangen. De jongens zijn inmiddels goede vrienden geworden. Hier heb ik het plezier weer helemaal teruggevonden.”Naast het voetbal werkt Carty samen met een aantal teamgenoten bij een schoonmaakbedrijf. “Dat maakt het extra leuk: we zien elkaar op het veld én op het werk.”

Toekomstplannen

Carty richt zich voorlopig volledig op het huidige seizoen bij vv Oosterparkers zaterdag 1. Met dat team promoveerde hij vorig seizoen naar de vierde klasse. Toch kijkt hij voorzichtig vooruit. “Voor nu ligt mijn focus hier, maar volgend jaar wil ik wel een stap omhoog. Ik laat gewoon op me afkomen wat er op mijn pad komt.”

Dankbaarheid

Terugkijkend op de periode waarin hij het plezier in het voetbal kwijt was, is Carty vooral dankbaar. “Zonder de mensen om me heen was ik niet zover gekomen. Mijn ouders, vrienden en teamgenoten hebben me altijd gesteund.” Toen ik hoorde dat ik geselecteerd was heb ik veel positieve reacties ontvangen. Soms denk ik wel eens dat mijn omgeving blijer voor mij is dan dat ikzelf ben”, lacht Carty.

De selectie van Sint Maarten komt medio november voor het eerst bijeen. “Waarschijnlijk spelen we eind oktober nog een oefenwedstrijd in Nederland, en daarna gaan we echt van start,” verteld Carty.