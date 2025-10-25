PKC’83 draait wedstrijd weer eens compleet om, Schokker scoort drie keer tegen DZC’68

Foto: Andor Heij. PKC'83 - DZC'68

PKC’83 draaide een wedstrijd, net als een paar keer vorig seizoen, compleet om. Na een 3-1 achterstand wonnen de Groningers zaterdag met 5-3 van DZC’68. Topschutter Rob Schokker was met een loepzuivere hattrick de gevierde man bij PKC’83.

DZC is de hekkensluiter in de vierde divisie D en het was dan ook PKC dat beter aan de wedstrijd begon met een grote kans voor Schokker en een geblokt schot van Arnoud Bentum. DZC kreeg een aardige mogelijkheid via Aron Hebbink die net over vloog.

PKC achter

Na 29 minuten kwam de ploeg uit Doetinchem toch voor door hun topscorer Cas Evers. Schokker was kort daarna dicht bij de gelijkmaker. Kyarmen Heering stopte de bal. DZC was doeltreffender, want in de 44e minuut schoot Thomas Kleinluchtenbeld de 0-2 in het Groningse doel. In de blessuretijd kwam PKC terug in de wedstrijd. Fahim Bellghroub kopte een vrije trap van Omar Kavak raak.

“We krijgen voor rust vier, vijf goede kansen of mogelijkheden”, analyseerde Schokker de eerste helft. “Daar gaat er geen van in en zij krijgen twee mogelijkheden en die gaan er wel in. Dan doe je jezelf te kort. Gelukkig tikt Fahim die bal er nog in zodat je wat beter de rust in gaat en gelukkig hebben we nu ook de veerkracht die we vorig seizoen hadden.”

Hattrick

PKC kon direct na de pauze opnieuw beginnen. Evers kopte zijn tweede van de middag binnen en de Gelderse ploeg verruimde de marge weer: 1-3. De invallers bleken daarna belangrijk bij het ontketende PKC. Binnen de minuut was het 2-3 na een voorzet van Peter van Son. Schokker kopte de bal in het net. In de 63e minuut schoot de andere invaller, Kevin Bakels, hard in. Heering keerde de bal, maar uiteindelijk was het Schokker die de gelijkmaker binnen werkte. De koek was nog niet op voor PKC. Na een inzet van Bakels viel de 4-3 na een ware scrimmage waarin Schokker het laatste tikje gaf. Een loepzuivere hattrick en daarmee zijn achtste van het seizoen. “De laatste twee waren geen mooie goals, maar je moet er wel staan”, lachte Schokker.

Toneelschool

De winst kwam nog even in gevaar toen PKC doelman Swen Bakker gestrekt moest op een inzet van Evers. In blessuretijd versierde Schokker een strafschop. Hij leek door Heering gevloerd te worden. “Hij raakte me niet eens”, lachte de PKC spits na afloop. “Als jij al in de maling werd genomen kan ik me zo laten omscholen naar de toneelschool. Dat was een hele mooie stervende zwaan van Arjen Robben”. Willem Bel schoot de strafschop achter Heering: 5-3.

Ambitie

“Tussen de vijftien en twintig zou mooi zijn”, aldus Schokker over zijn doelpuntenhonger. “Maar het allerbelangrijkste is dat we ons na het kampioenschap vorig jaar handhaven in de vierde divisie. Dan heb je het echt heel goed gedaan als een club als PKC. Van daaruit kun je voort bouwen en jonge jongens aantrekken”.

PKC steeg naar de elfde plaats met elf punten uit negen wedstrijden. Volgende week speelt PKC in Hoogeveen tegen HZVV.

PKC’83 – DZC’68 5-3. 29. Cas Evers 0-1. 44. Thomas Kleinluchtenbeld 0-2. 45+2. Fahim Bellghroub 1-2. 46. Cas Evers 1-3. 47. Rob Schokker 2-3. 63. Rob Schokker 3-3. 66. Rob Schokker 3-4. 90+2 Willem Bel 5-3. Scheidsrechter Mitchell van Laar. Toeschouwers: 125.