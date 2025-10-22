Petitie voor tijdelijke fietsbrug bij Gerrit Krolbrug nadert 17.000 handtekeningen

Foto: Rieks Oijnhausen

De petitie voor een tijdelijke fietsbrug bij de Gerrit Krolbrug is in iets minder dan een maand tijd bijna 17.000 keer ondertekend.

De huidige tijdelijke brug verdwijnt zodra de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug eind volgend jaar begint. Demissionair minister Robert Tieman (BBB) liet in september weten dat er geen vervangende brug komt, omdat de kosten te hoog zouden zijn. Daardoor moeten fietsers en voetgangers drie jaar lang zes kilometer omrijden via de Noordzeebrug of de Oostersluis.

De Fietsersbond en de Werkgroep Toegankelijk Groningen hopen met de petitie de minister alsnog te overtuigen. Dagelijks maken zo’n 20.000 mensen gebruik van de Gerrit Krolbrug, waaronder 16.000 fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers. De gemeente Groningen noemde het besluit van de minister eerder al “teleurstellend” en de gemeenteraad stemde unaniem in met een motie voor een tijdelijke brug.

