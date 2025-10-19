Persoon gewond bij woningbrand Helper Kerkstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een brand in een woning in een appartementencomplex in de Helper Kerkstraat is zondag aan het einde van de avond een persoon gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond de klok van 23.00 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Brandweerlieden hebben de brand in de woning met een straal hogedruk onder controle gebracht,” vertelt Ten Cate. “Aan de buitenzijde was er lichte rookontwikkeling te zien. In of bij de woning werd een persoon aangetroffen. Deze is door de brandweerlieden naar buiten begeleid en overgedragen aan ambulancepersoneel. Dit slachtoffer is uiteindelijk met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. “Politieagenten hebben op de locatie onderzoek gedaan. Het onderzoek heeft ook lang geduurd, maar wat er is aangetroffen, is niet duidelijk.” Stichting Salvage kwam ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.