Partijen willen aanpak capaciteitsproblemen bij drugstestlocatie

Foto: DEA via Wikimedia Commons

Er zijn capaciteitsproblemen bij de drugtestlocatie in Groningen. Hierdoor komt het voor dat inwoners van de gemeente de uitslag van hun drugstest niet op tijd krijgen.

De fracties van GroenLinks, Student & Stad en D66 hebben vragen gesteld aan het stadsbestuur: “Onze fracties maken zich dan ook zorgen om de beperkte lab-capaciteit en vinden het onacceptabel dat er inwoners in onze gemeente zijn die hun drugs willen testen, maar worden afgewezen door de enige instanties die hen hierin kan faciliteren”.

Volgens de partijen is het tekort vooral in het festivalseizoen erg groot. De drie partijen denken dat de aanschaf van een machine die de drugs test en meteen de uitslag geeft een optie. Daarnaast zouden de openingstijden van de drugstestlocatie verruimd kunnen worden.