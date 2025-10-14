Padeltoernooi van Quiet vraagt aandacht voor stille armoede

Het tournooi werd maandag gehouden om aandacht te vragen voor stille armoede. Het evenement werd georganiseerd door Stichting Quiet Groningen in samenwerking met Peakz padel.

Aan het evenement deden ongeveer zestig sponsoren en partners mee. Met het toernooi wilde Quiet niet alleen sponsoren bedanken voor hun steun, maar ook bewustwording creëren rond armoede in de stad. De opbrengst van het inschrijfgeld gaat volledig naar Quiet Groningen en wordt gebruikt voor activiteiten voor mensen die in armoede leven.

Quiet Groningen is een stichting die aandacht vraagt voor stille armoede en hulp biedt aan mensen met een krappe beurs. De organisatie werkt samen met lokale ondernemers en partners om gratis producten, diensten en activiteiten beschikbaar te stellen aan haar zogeheten members. Daarnaast wil Quiet het gesprek over armoede op gang brengen en het onderwerp beter bespreekbaar maken in de stad.

Volgens de organisatie is armoede in Groningen vaak onzichtbaar, maar komt het vaker voor dan veel mensen denken. Quiet wil daar verandering in brengen door mensen te betrekken en samen te brengen. Het idee voor het toernooi ontstond nadat een medewerker van Quiet regelmatig bij Peakz sportte.

Deelnemers reageerden positief op het initiatief. Er werd sportief gestreden, maar de nadruk lag vooral op ontmoeting en verbinding. Na afloop werd het toernooi gezamenlijk afgesloten met eten, drinken en muziek. Volgens de organisatie is het doel van de dag behaald: aandacht vragen voor stille armoede en tegelijk sponsoren en partners met elkaar in contact brengen.