Paddenstoelen zoeken met Het Groninger Landschap

Foto: Sebastiaan Scheffer

In het Hunzedal vindt zondag een excursie plaats, waarbij onder begeleiding van een gids van Het Groninger Landschap naar paddenstoelen wordt gezocht. In deze periode van het jaar, waarbij het flink vochtig is, laten paddenstoelen zich volop zien.

“Tijdens de wandeling ontdek je de vele soorten paddenstoelen die dit gebied rijk is”, vertelt de natuurorganisatie. “Ook leer je wat hun rol is in het ecosysteem. Paddenstoelen zijn fascinerend om te zien en ze zijn essentieel voor de natuur. Ze spelen een cruciale rol in de samenwerking met bomen, waarbij ze zorgen voor uitwisseling van voedingsstoffen via hun ondergrondse netwerken. Hoe werkt dat precies? Welke soorten vind je in dit gebied, en waarom gedijen ze hier zo goed? Dat zijn vragen die tijdens de excursie beantwoord zullen worden. Naast het identificeren van paddenstoelen leer je ook meer over hun levenscyclus, hoe ze bijdragen aan de bodemvruchtbaarheid en hun bijzondere relatie met andere planten en dieren. Kortom, een leerzame en inspirerende tocht die je met nieuwe ogen naar de natuur laat kijken.”

Paddenstoelen behoren, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet tot het plantenrijk en ook niet tot het dierenrijk. Ze vormen een eigen categorie: de schimmels. De paddenstoel zelf is slechts het vruchtlichaam van een veel groter, meestal onzichtbaar organisme dat zich grotendeels onder de grond, in hout of tussen bladeren bevindt. Dit onzichtbare netwerk bestaat uit ragfijne schimmeldraden, de zogenaamde hyfen, die samen de zwamvlok of het mycelium vormen. De paddenstoel is dus te vergelijken met de appel aan een appelboom, waarbij de boom in dit geval de onzichtbare zwamvlok is. In Nederland leven ruim vijfduizend verschillende soorten paddenstoelen.

Paddenstoelen ontstaan wanneer de omstandigheden (vooral vocht en de juiste temperatuur) ideaal zijn. Dit is vaak het geval in de herfst. Uit de zwamvlok vormen zich kleine ‘knopjes’ die zich snel volzuigen met water. In plaats van te groeien door celdeling, groeien paddenstoelen voornamelijk door celvergroting, waardoor ze soms in ongelooflijk korte tijd (een nacht!) tevoorschijn komen. De primaire functie van de paddenstoel is de voortplanting door middel van sporen. Deze microscopische sporen bevinden zich meestal aan de onderkant van de hoed (bijvoorbeeld op de lamellen) en worden door de wind verspreid om elders een nieuwe zwamvlok te vormen. Paddenstoelen zijn daarmee essentieel voor het ecosysteem, omdat ze organisch materiaal afbreken en omzetten in voedingsstoffen.

De activiteit begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. “Het is belangrijk om je wandelschoenen niet te vergeten. De tocht is kort, maar gaat over bospaadjes. Goede wandelschoenen zijn belangrijk, en houd met de kledingkeuze rekening met de weersvoorspelling. Als je een klein spiegeltje hebt thuis, neem die dan mee. We kunnen daarmee onder de hoed kijken, zonder de paddenstoelen te hoeven plukken.” Meer informatie en aanmelden (wat noodzakelijk is) kan via de website van Het Groninger Landschap.