‘Overbodige bushokjes’ Esperantostraat weer verwijderd

Verwijderen 'Geheugenhokjes'. Foto: Ger Boesjes

De twee nieuw geplaatste bushokjes aan de Esperantostraat, waarvan één ook wel ‘Geheugenhokje’ genoemd, worden weer verwijderd. Eerder dit jaar werden de hokjes opgeleverd, zonder dat hier een bus langsrijdt.

De bushokjes werden gebouwd, omdat ze al in de plannen stonden. Het niet bouwen van de hokjes zou voor de aannemer te duur zijn geweest. De bushaltes zijn gebouwd door Ringwegaannemer Herepoort, in opdracht van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid.

De bouw van de bushokjes deed bij menigeen de wenkbrauwen fronsen, omdat de dienstregeling voor bussen hier in 2023 al is opgeheven. Onbekende creatievelingen hebben eerder dit jaar een bord op een hokje geplaatst met de naam: ‘Het Geheugenhokje.’

De naam is een ludieke verwijzing naar het Geheugenpaviljoen, een stuk voormalige ringweg dat verderop in het Zuiderplantsoen als een nieuw kunstwerk zal gaan dienen.

De raadsfractie van de SP gaf eerder dit jaar aan de realisatie van de hokjes ‘gênant’ te vinden en heeft de gemeente de vraag gesteld hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. De gemeente gaf toen aan dat de bouwsels verplaatst worden naar een plek waar ze wel nut hebben.