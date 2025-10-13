OV Consumentenplatform Groningen: “Geluidsniveau ov moet beter worden afgesteld”

Foto: Joris van Tweel

Waar ben ik, welke halte moet ik er nu uit? Het zijn vragen en veelgehoorde klachten van reizigers met een visuele beperking, zegt OV Consumentenplatform Groningen. Een probleem dat tot onzekerheid leidt bij de sommige reizigers. Het platform pleit daarom voor een beter afgesteld geluidsniveau in het ov.

“Dit is een ongewenste situatie”, zegt OV Consumentenplatform Groningen. “Voor met name reizigers met een visuele- of leesbeperking en reizigers die onbekend zijn in de omgeving, is het geluidsniveau nu niet voldoende en vaak helemaal niet hoorbaar.”

Het consumentenplatform pleit al langere tijd voor een duidelijk hoorbare omroepinstallatie. Er zijn volgens de Groningse belangenbehartiger voor reizigers al meerdere signalen, adviezen en tips aangedragen bij vervoerder Qbuzz. “Tot nu toe horen we helaas geen verbetering, wat wel zou moeten, in overeenstemming met de gemaakte afspraken in de concessieverlening aan Qbuzz.”

Vervoerders zouden volgens het platform daarom het geluidsniveau op een dusdanig acceptabel geluidsniveau moeten afstellen, zodat alle reizigers de omroep duidelijk kunnen horen.