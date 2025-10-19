Oude glorie keert terug, DOT straalt dit jaar toch weer als kerstbal: “Ook wij hebben het gemist”

Foto: Joris van Tweel

Het oordeel twee jaar geleden was resoluut: het jaar 2023 zou de laatste kerst zijn waarbij DOT zou stralen als kerstbal. Vorig jaar bleef de dome aan de Vrydemalaan daardoor ook donker. Maar dit jaar zal het gebouw toch weer te zien zijn als kerstbal, zo maakte DOT dit weekend bekend.

“Na een periode van afwezigheid en grote onzekerheid kunnen we aankondigen dat de kerstbal dit jaar terugkomt,” zo meldt DOT. “Jarenlang was onze iconische koepel in december het stralende middelpunt van de stad. We weten dat velen van jullie het afgelopen jaar gemist hebben. En eerlijk gezegd, wij ook. Een kerst zonder de grootste kerstbal van Europa is simpelweg niet compleet.”

Voordat de bol weer als kerstbal kan fungeren, moet er nog wel flink wat werk verzet worden. “We gaan zesduizend ledlampjes en een nieuwe glanzende haak opnieuw bevestigen. De bedoeling is dat de lampjes op vrijdag 28 november om 18.00 uur aangaan.”

DOT straalde in 2017 voor het eerst als kerstbal. Twee jaar geleden werd duidelijk dat de lampjes aan vervanging toe zijn. Dit herstellen of vervangen werd toen als te kostbaar gezien. Dit speelde ook mee vanwege de onzekere toekomst van DOT op deze plek. Het gebouw heeft een tijdje leeggestaan, maar inmiddels is er een horecabedrijf in gevestigd. Daarnaast heeft de gemeente aangegeven dat DOT een paar jaar langer kan blijven staan. Op den duur zal DOT moeten wijken vanwege de realisatie van de Healthy Ageing Campus van het UMCG, RUG en de gemeente.