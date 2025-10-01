Oud-wethouder Mattias Gijsbertsen nieuwe directeur van Nibud

Foto: Gemeente Groningen

Mattias Gijsbertsen, oud-wethouder in Groningen, wordt per 1 januari 2026 de nieuwe directeur-bestuurder van het Nibud. Hij volgt daarmee de huidige interim-directeur Cora van Horssen op.

Volgens Elly Blanksma, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nibud, past de ervaring van Gijsbertsen goed bij de organisatie. “Vanuit zijn brede ervaring in het sociaal domein weet Mattias Gijsbertsen precies welke omstandigheden hand in hand gaan met financiële problemen. Deze ervaring past buitengewoon goed bij de manier waarop we de missie van het Nibud verder willen verwezenlijken.”

Gijsbertsen zelf ziet zijn nieuwe functie als een logische stap. “Het doorbreken van de negatieve spiraal van armoede, isolatie en zorg is altijd een belangrijke drijfveer in mijn loopbaan geweest. De missie van het Nibud – een Nederland zonder geldproblemen – sluit daar naadloos bij aan. Ik kijk er enorm naar uit daar in een onafhankelijke, betrokken en deskundige organisatie aan bij te dragen.”

Gijsbertsen (40) is geen onbekende in Groningen. Van 2006 tot 2014 zat hij in de gemeenteraad namens GroenLinks en van 2014 tot 2020 was hij wethouder. Daarna werd hij programmaleider van het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis. Ook werkte hij als consultant bij Adviesbureau Berenschot. In 2022 was hij informateur en formateur bij de vorming van het huidige gemeentebestuur.

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijke stichting. De organisatie geeft informatie en advies over geldzaken van huishoudens. Het richt zich op consumenten, maar ook op professionals bij overheid, financiële instellingen en maatschappelijke organisaties.