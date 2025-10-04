Oranje Nassau komt niet door Winsumer muur en speelt doelpuntloos gelijk

Ruendel Martina jaagt oud ON'er Thijs Gerlofs op (Foto Martijn Minnema)

Winsum kwam voor een punt naar Coendersborg en nam een punt mee. Oranje Nassau wist geen bres te schieten in de Winsumer afweer en zo eindigde Oranje Nassau-Winsum in 0-0.

Beide clubs stonden vooraf met 4 uit 2 in de bovenste regionen van de eerste klasse H. Dat was voor Winsum geen reden om voor de winst te gaan op Coendersborg. Er werd vooral verdedigd, al was de openingsfase nog wel voor Winsum.

Na een minuut of tien nam ON het initiatief over, maar tot veel kansen leidde dat niet. Toch had ON met een voorsprong aan de thee gemoeten, van de drie grote kansen die het zich verschafte had er minimaal één in gemoeten. Ruendel Martina liet twee kansen liggen en ook Sven Kesimaat kreeg een royale kopkans niet op doel. 0-0 dus bij rust.

Kort na rust weer een kans voor Ruendel Martina maar hij kon net niet bij de bal. Net als het weer werd daarna ook de wedstrijd er niet beter op. Lange tijd is er nauwelijks iets bijzonders te noteren voor beide doelen. ON heeft een veldoverwicht, Winsum verdedigt met man en macht. Bij ON ontbreekt de finesse om er doorheen te komen, te veel breien, te weinig daadkracht.

Twintig minuten voor tijd hoopt ON trainer Hans Schrijver met een vierdubbele wissel het tij te keren, maar ook de vier invallers zorgen niet voor veel meer gevaar. In de slotfase is het even penibel voor Winsum als Ezra Schrijver met een omhaal probeert te scoren, maar de poging sterft in schoonheid.

Drie minuten voor het einde van de officiële speeltijd heeft Winsum alle geluk van de wereld. Uit een corner wordt de bal tegen de binnenkant paal geschoten. De rebound zou dan de verdiende 1-0 op moeten leveren, maar nu gaat de bal via de vingertoppen van de Winsum goalie over.

Zo eindigt een zwaar teleurstellende wedstrijd in 0-0. Daar zal Winsum het meest mee in zijn nopjes zijn, ON had een kleine zege verdiend. Het publiek zal vooral tevreden zijn dat ze droog zaten op de tribune, verder was er weinig om blij van te worden.

Of het moet zijn dat beide clubs ook met 5 uit 3 nog hoog genoteerd staan. Met de wetenschap dat Drachtster Boys bij winst in het om 18.00 begonnen uitduel bij WVV het duo nog voorbij kan op de ranglijst staan ON en Winsum op plek 3 en 4. Volgende week gaat ON op bezoek bij Buitenpost. Dat is met 2 uit 3 slecht aan het seizoen begonnen.