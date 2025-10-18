Oranje Nassau door na bekerzege in Bedum

Ruendel Martina in actie tegen Bedum (foto Martijn Minnema)

Oranje Nassau heeft zich vanmiddag geplaatst voor de tweede knock out ronde van de districtsbeker. In Bedum werd in een leuke wedstrijd met 3-2 gewonnen van SV Bedum.

SV Bedum speelt in de tweede klasse, een klasse lager dan Oranje Nassau. De verschillen waren in de spannende bekerwedstrijd dan ook niet heel groot. Nadat arbitrer Beijert het vlagsignaal van de ON grensrechter negeerde was Bedum al in de vierde minuut dichtbij de 1-0 toen de paal werd geraakt. De eerste grote kans voor ON volgde na een kwartier toen Ruendel Martina zijn voet niet goed achter de bal kreeg. Een minuut later vloog een Bedums schot maar net over. Beide teams hielden elkaar in evenwicht met mogelijkheden en kansen over en weer.

In de 27’ minuut kwam ON aan de leiding. Sven Kesimaat was weg na een lange bal en rondde met een bekeken boogbal af, 0-1. Vijf minuten later liet de fysiek niet heel sterke Kesimaat zich bij een hoekschop wegzetten waardoor een grote kans op 0-2 verloren ging.

Het laatste kwartier voor rust moest ON terug en drong Bedum aan. Een kopbal belandde op de binnenkant paal en de rebound werd door ON doelman Stuiver knap gered. Even daarna ging een schot van Thijmen van Houten maar net over het ON doel.

Kort voor rust viel de goal echter aan de andere kant. Uit een hoekschop van Sam Niewold kopte Jonathan van Dorssen de 0-2 binnen. Daarna was het direct rust.

Bedum bleek niet geknakt, binnen de kortste keren na rust stond het 1-2. In de 47’ minuut trof Mart Slager doel met een fraai schot. Vijf minuten later raakte Nagesh Amatsaleh namens ON de paal met een schot waar Bedum keeper Broekmans zich lelijk op verkeek.

Kansen over en weer, ook na rust, en na een uur spelen kwam Bedum op 2-2. ON kreeg de bal niet weg na een schot op doel en uiteindelijk was het wederom Mart Slager die doel trof.

Vijf minuten later ontsnapte Bedum aan een nieuwe achterstand, Sven Kesimaat tikte na een corner in, maar de bal kon nog net van de lijn gehaald worden. Bij Bedum leek de pijp wat eerder leeg dan bij ON. De stadjers kwamen een kwartier voor tijd op 2-3 en Bedum kon daarna geen vuist meer maken. De winnende goal kwam op naam van de ingevallen Rick Wiersma. Hij werd op links weggestuurd en maakte gebruik van zijn snelheid en techniek waarna hij de 2-3 in de verre hoek schoot.

In het laatste deel van de wedstrijd hing de 2-4 meer in de lucht dan de 3-3. ON verzuimde het duel echter in het slot te gooien waardoor het tot in de blessuretijd spannend bleef. Maar na 94 minuten was het ON wat door is in de beker na een mooie spannende open bekerwedstrijd.

SV Bedum-Oranje Nassau (0-2) 2-3

27’ 0-1 Kesimaat; 45’ 0-2 van Dorssen; 47’ 1-2 Slager; 61’ 2-2 Slager; 75’ 2-3 Wiersma

Arbiter Theo Beijert

Toeschouwers 250